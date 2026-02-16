Menü Suche
Last Minute: Augsburg verkauft Essende

von Fabian Ley - Quelle: bscyb.ch
Samuel Essende im Zweikampf mit Arthur Theate @Maxppp

Samuel Essende geht künftig in der Schweiz auf Torejagd. Der 28-Jährige verlässt den FC Augsburg und wechselt mit sofortiger Wirkung zum BSC Young Boys. Dort unterschreibt der Mittelstürmer einen Vertrag bis 2029. Das Transferfenster in der Schweiz schließt um Mitternacht.

BSC YOUNG BOYS
YB verpflichtet Samuel Essende ✍️
Der BSC Young Boys freut sich, die Verpflichtung von Samuel Essende bekanntzugeben. Der 28-jährige Stürmer unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2029.
An den FCA fließt nach FT-Informationen eine fixe Ablöse von 3,75 Millionen Euro. Bei den Fuggerstädtern spielte Essende, der im Sommer 2024 für vier Millionen aus Portugal vom FC Vizela gekommen war, zuletzt keine große Rolle mehr. Insgesamt absolvierte der Rechtsfuß für den Bundesligisten 50 Pflichtspiele, in denen er zwölf Treffer erzielte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
