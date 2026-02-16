Last Minute: Augsburg verkauft Essende

Samuel Essende geht künftig in der Schweiz auf Torejagd. Der 28-Jährige verlässt den FC Augsburg und wechselt mit sofortiger Wirkung zum BSC Young Boys. Dort unterschreibt der Mittelstürmer einen Vertrag bis 2029. Das Transferfenster in der Schweiz schließt um Mitternacht.

An den FCA fließt nach FT-Informationen eine fixe Ablöse von 3,75 Millionen Euro. Bei den Fuggerstädtern spielte Essende, der im Sommer 2024 für vier Millionen aus Portugal vom FC Vizela gekommen war, zuletzt keine große Rolle mehr. Insgesamt absolvierte der Rechtsfuß für den Bundesligisten 50 Pflichtspiele, in denen er zwölf Treffer erzielte.