Gladbach bangt um Scally-Verkauf

Borussia Mönchengladbach dürfte die Entwicklung von Joe Scally bei der US-amerikanischen Nationalmannschaft mit Sorge verfolgen. Beim gestrigen WM-Test der USA gegen Deutschland (1:2) kam der Rechtsverteidiger erst in der Schlussphase zum Einsatz. Gladbachs Sportchef Rouven Schröder gibt sich gegenüber der ‚Bild‘ zwar gelassen: „Das Wechselfenster ist noch sehr lange geöffnet, da kann noch viel passieren.“ Aus Sicht der Fohlen wäre eine starke Heim-WM des 23-Jährigen dennoch von großem Wert.

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Scally liebäugelt bereits länger mit einem Wechsel in die Premier League und darf Berichten zufolge bei einem Angebot von rund acht Millionen Euro gehen. Eine überzeugende Weltmeisterschaft dürfte das Interesse potenzieller Abnehmer weiter erhöhen, aktuell droht dem US-Nationalspieler jedoch zunächst die Rolle des Reservisten. Sollte sich in diesem Sommer kein Abnehmer finden, könnte Scally den Verein im Sommer 2027 ablösefrei verlassen.