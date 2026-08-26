Der FC Bayern verleiht Felipe Chávez (19) an den 1. FC Magdeburg. Teil des Deals sollen eine Kaufoption im mittleren einstelligen Millionenbereich für den Zweitligisten sowie eine Rückkaufoption für die Münchner sein. Bayern hatte Chávez vor sieben Jahren aus der Jugend des FC Augsburg geholt, in der Rückrunde der vergangenen Saison war der Peruaner an den 1. FC Köln verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Viel Erfolg, Felipe! 💪



Der FC Bayern hat den Vertrag von Felipe Chávez verlängert und verleiht ihn für die Saison an den 1. FC Magdeburg. ℹ️



🔗 https://t.co/KPOkThST3I pic.twitter.com/RvGOgaXNIO — FC Bayern München (@FCBayern) August 26, 2026

„Der 1. FC Magdeburg bietet jungen Spielern sehr gute Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu machen. Deshalb freue ich mich sehr über die Chance, hier auf hohem Niveau regelmäßig Spielpraxis zu sammeln und mich weiter zu verbessern. Jetzt möchte ich so schnell wie möglich mit der Mannschaft auf dem Platz stehen, meine neuen Mitspieler kennenlernen und mich an der Elbe einleben“, sagt Chávez über seine Unterschrift.