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Doppel-Klausel: Bayern verleiht Chávez

von David Hamza
1 min.
Felipe Chávez auf der Bayern-Bank @Maxppp

Der FC Bayern verleiht Felipe Chávez (19) an den 1. FC Magdeburg. Teil des Deals sollen eine Kaufoption im mittleren einstelligen Millionenbereich für den Zweitligisten sowie eine Rückkaufoption für die Münchner sein. Bayern hatte Chávez vor sieben Jahren aus der Jugend des FC Augsburg geholt, in der Rückrunde der vergangenen Saison war der Peruaner an den 1. FC Köln verliehen.

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„Der 1. FC Magdeburg bietet jungen Spielern sehr gute Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu machen. Deshalb freue ich mich sehr über die Chance, hier auf hohem Niveau regelmäßig Spielpraxis zu sammeln und mich weiter zu verbessern. Jetzt möchte ich so schnell wie möglich mit der Mannschaft auf dem Platz stehen, meine neuen Mitspieler kennenlernen und mich an der Elbe einleben“, sagt Chávez über seine Unterschrift.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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