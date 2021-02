United: Greenwood verlängert bis 2025

Mason Greenwood hat seinen Vertrag bei Manchester United bis 2025 verlängert. Der neue Kontrakt des Angreifers beinhaltet außerdem eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr. Greenwood gehört seit seinem siebten Lebensjahr zum Klub. Er durchlief alle Stationen in der Akademie und feierte 2019 sein Debüt für die Profis.

Der 19-Jährige beschreibt die Unterschrift unter seinem neuen Arbeitsvertrag als „fantastisch. Das ist die perfekte Umgebung, um meinen Fußball zu spielen“, so Greenwood. Er wolle „dem Verein die Unterstützung zurückzahlen“, die er über die letzten Jahre erhalten habe.

In der laufenden Spielzeit kommt Greenwood wettbewerbsübergreifend auf vier Treffer und fünf Vorlagen in 29 Einsätzen. Er gilt als internationales Toptalent und durfte 2020 auch schon für die englische Nationalmannschaft auflaufen.

𝗢𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝗼𝘂𝗿 𝗼𝘄𝗻 ❤️@MasonGreenwood has extended his deal and we couldn't be happier 🤩#MUFC