Bittere Pille für RB Leipzig

von Lukas Hörster - Quelle: rbleipzig.com
Peter Gulacsi und Maarten Vandevoordt bei einem Testspiel @Maxppp

Nach den enttäuschenden Ergebnissen der vergangenen Wochen kommt es für RB Leipzig auch personell immer dicker. Wie der Bundesligist mitteilt, fällt Stammkeeper Péter Gulácsi mit einem Innenbandanriss im Knie bis Ende März aus. Die Verletzung zog er sich im gestrigen Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg (2:2) zu.

Für den 35-jährigen Ungarn wird Maarten Vandevoordt (23) zwischen die Pfosten rücken. Der Belgier ist ab der kommenden Saison ohnehin als Nummer eins vorgesehen. Inklusive Backup Leopold Zingerle (31) verlängerte das gesamte Leipziger Torhüter-Trio vor einer Woche seinen Vertrag.

