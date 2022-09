Zürich wirft Foda raus

Franco Foda muss seinen Hut beim FC Zürich nehmen. Der Schweizer Erstligist hat den bis 2024 datierten Vertrag mit seinem Cheftrainer vorzeitig aufgelöst. Auch die Co-Trainer Thomas Kristl und Imre Szabics müssen gehen. Foda hatte erst zu Saisonbeginn in Zürich übernommen. Die vergangenen sechs Pflichtspiele gingen allesamt verloren, in der Tabelle steht der amtierende Meister mit zwei Punkten auf dem vorletzten Platz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Präsident Ancillo Canepa sagt: „Ich bedaure diese Trennung außerordentlich. Leider haben die Resultate in der Meisterschaft wie auch im Schweizer Cup nicht den Erwartungen entsprochen. Trainer und Mannschaft haben aber mit dem Erreichen der Gruppenphase in der Europa League ein wichtiges Saisonziel erreicht.“ Einen Nachfolger für den 56-jährigen Mainzer will der FCZ in der Länderspielpause finden.