Bayern überraschend früh an Brown dran

Der FC Bayern beschäftigte sich schon zu Jugendzeiten mit Nathaniel Brown (23). Christian Lichtenauer, seit dessen zweitem Lebensjahr der Ziehvater des Nationalspielers, erklärt gegenüber der ‚Abendzeitung‘, dass es schon zu Zeiten bei Jahn Regensburg (2012 bis 2016) Kontakt zum Rekordmeister gab: „Beim Jahn hat er dann schnell überzeugt und wurde zu einem der besten Spieler im Team, sodass dann verschiedene Vereine an uns herangetreten sind.“

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Auf die Frage, um welche Klubs es sich dabei handelte, erklärt Lichtenauer: „Ingolstadt, die damals in der Bundesliga waren, und der 1. FC Nürnberg. Auch Bayern München hat uns zu einer ersten Kontaktaufnahme eingeladen. Da war aber die Überlegung noch nicht so groß, dass sie den Jungen holen, weil die Entfernung für uns sehr weit gewesen wäre. Da wäre seine einzige Möglichkeit gewesen, ins Internat zu gehen. Auch deswegen haben wir uns dann für Nürnberg entschieden.“ Dort gelang dem Neuzugang des FC Bayern der Durchbruch im Profibereich.