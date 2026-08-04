Couto-Abgang: Medizincheck gebucht

Der Abgang von Yan Couto bei Borussia Dortmund nimmt weiter Form an. Nachdem am Mittag bereits berichtet wurde, dass der BVB sich mit Como 1907 über die Transfermodalitäten einig wurde, ist laut Fabrizio Romano jetzt auch der Medizincheck für morgen gebucht.

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Couto wird sich demnach morgen gen Süden begeben und sich am Comer See den obligatorischen Untersuchungen für seinen Wechsel unterziehen. Geht dabei alles glatt, unterzeichnet der 24-Jährige den Vertrag für die Leihe (zwei Millionen Euro Gebühr) mit Kaufoption (20 Millionen Euro).