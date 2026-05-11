Freiburg: Yilmaz setzt Unterschrift

Berkay Yilmaz und der SC Freiburg gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Bundesligist bekanntgibt, kehrt der 21-Jährige am Saisonende nach seiner zweijährigen Leihe zum 1. FC Nürnberg planmäßig in den Breisgau zurück und verlängert seinen Vertrag beim Sportclub langfristig. „Berkay hat den Einstieg in die zweite Liga sehr gut bewältigt und zeigte in Nürnberg eine gute Mischung aus offensivem Einschalten und defensiver Verantwortung. Berkay hat ein großes Herz und eine totale Identifikation mit dem SC – das ist eine gute Basis, um gemeinsam an Details weiterzuarbeiten. Darauf freuen wir uns“, lässt sich Sportdirektor Klemens Hartenbach zitieren.

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Yilmaz hat für den 1. FC Nürnberg bislang 58 Pflichtspiele bestritten, in denen er ein Tor erzielen und acht weitere vorbereiten konnte. Der Linksverteidiger ist türkischer U21-Nationalspieler und stammt aus der Freiburg-Jugend. „Ich hatte eine sehr gute Zeit in Nürnberg, für die ich sehr dankbar bin. Es war aber auch immer mein Plan und mein Wunsch, mich beim SC durchzusetzen. Daher ist das heute ein großer Tag für mich. Ich freue mich sehr darauf, im Europa-Park Stadion das SC-Trikot zu tragen, um gemeinsam Erfolge zu feiern“, so der Linksfuß.