Pirlos Zukunft hängt von CL-Quali ab

Andrea Pirlos Verbleib als Trainer von Juventus Turin ist an eine Bedingung geknüpft. Gegenüber dem italienischen Sky sagte Sportdirektor Fabio Paratici: „Andrea Pirlo wird in der nächsten Saison unser Manager sein, wenn wir uns sicher für die Champions League qualifizieren.“

Derzeit befinden sich die Bianconeri in der Serie A (zur Tabelle) zwar mit 66 Punkten auf dem dritten Platz, doch direkt dahinter lauern Atalanta Bergamo und die SSC Neapel mit jeweils einem und drei Punkten Rückstand. Im Schlimmsten Fall könnte die Alte Dame also noch auf Platz fünf abrutschen, was mit einer Saison in der Europa League verbunden wäre.