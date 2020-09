Ünder nach Leicester

Cengiz Ünder wagt das Abenteuer Premier League und schließt sich Leicester City an. Wie die Foxes vermelden, wechselt der türkische Nationalspieler zunächst leihweise für ein Jahr von der AS Rom in die East Midlands. Im Anschluss besteht laut der Roma eine Kaufoption.

Ünder war 2017 von Basaksehir für rund 14 Millionen Euro in die Ewige Stadt gewechselt, konnte jedoch nicht immer sein volles Potenzial abrufen. Der 23-jährige Rechtsaußen ist Leicesters Alternative zu Trincão (20), den der FC Barcelona nicht ziehen lassen will.