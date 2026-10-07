Bericht: Türkei trifft Montella-Entscheidung

Nach Monaten des Misserfolgs zieht die Türkei bei Vincenzo Montella die Reißleine. Wie die türkische Zeitung ‚Milliyet‘ berichtet, wurde die Entlassung des Italieners inzwischen beschlossen. Als Abfindung erhalte Montella knapp eine Million Euro.

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Der 52-Jährige hatte mit der Türkei den Aufstieg in die Liga A der Nations League sowie die erste WM-Teilnahme seit 24 Jahren gefeiert. Die Weltmeisterschaft wurde dann aber zum Desaster, die vier Partien der aktuellen Länderspielpause hat die Türkei anschließend allesamt in den Sand gesetzt. Deshalb soll jetzt ein Neuanfang her.