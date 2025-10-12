Hannover stach Schalke aus

Hannover 96 hat mit Mustapha Bundu (28) einen Spieler verpflichtet, den gerne auch Schalke 04 unter Vertrag genommen hätte. Trainer Miron Muslic, der Bundu noch von seiner vorherigen Station Plymouth Argyle kennt, sagt in der ‚Bild‘: „Es ist kein Geheimnis, dass er auch für Schalke interessant gewesen wäre. Hannover hat einen sehr guten Stürmer verpflichtet.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Rechtsaußen Bundu kam für Hannover bislang sechsmal zum Einsatz und steuerte einen Assist bei. Der Nationalspieler von Sierra Leona ist laut Muslic „ein super Typ, der in der schwierigen Phase, in der ich Plymouth übernommen habe, performt hat. Zuvor war er nicht im Kader. Ich habe sein Potenzial und seine Stärken für die Mannschaft gesehen. Er kann offensiv auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Dadurch ist er für jeden Trainer ein sehr dankbarer Spieler.“