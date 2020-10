Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

TSG Hoffenheim

Nach dem 4:1-Sieg gegen den FC Bayern hatten TSG-Fans unter der Woche Sorgenfalten auf der Stirn. Andrej Kramaric wurde mit den Münchnern in Verbindung gebracht, die Berater des Kroaten bestätigten gegenüber ‚Sky‘ sogar eine Anfrage des Rekordmeisters. Mittlerweile scheint sich ein möglicher Wechsel aber zerschlagen zu haben.

FC Augsburg

Die Augsburger legen offenbar noch einmal in der Innenverteidigung nach. Vom dänischen Erstligisten Lyngby BK soll Frederik Winther (19) für 1,3 Millionen Euro in die Fuggerstadt wechseln. Das berichtet die Zeitung ‚BT‘.

RB Leipzig

Ademola Lookman soll in der Premier League Spielpraxis sammeln. Der 22-jährige Flügelspieler wird für den Rest der Saison zum FC Fulham verliehen – ohne Kaufoption. RB hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich der Engländer langfristig in Sachsen durchsetzen kann.

+++ Transfer-Info +++



Ademola #Lookman wechselt mit sofortiger Wirkung leihweise für 1 Jahr zum englischen @premierleague-Club @FulhamFC.



Viel Erfolg in England, Looki!#DieRotenBullen 🔴⚪ pic.twitter.com/C1rSP7rn5k — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) September 30, 2020

Eintracht Frankfurt

Die Frankfurter haben einen neuen Ersatztorwart. Markus Schubert kommt auf Leihbasis von Schalke 04 zu den Hessen. Im Gegenzug geht Frederik Rönnow zu den Königsblauen und wird dort die neue Nummer eins.

Per Leihe: Die Eintracht holt Torhüter Markus Schubert von @s04!



Herzlich willkommen, Schubi! 👋



Alle Infos zu dem Transfer ⤵️#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 30, 2020

SC Freiburg

Neuzugänge bereits eingetütet, keine weiteren Abgänge in Sicht: Beim SC Freiburg war es auf dem Transfermarkt eine ruhige Woche.

Arminia Bielefeld

Bei den Arminen hat Prince Osei Owusu kaum Chance auf Einsatzzeit. Ein Abschied bahnt sich an. Laut ‚Transfermarkt.de‘ zeigen mit Hansa Rostock, Waldhof Mannheim und dem VfB Lübeck drei Drittligisten Interesse am 23-jährigen Stürmer.

FC Bayern München

Eigentlich wollten die Bayern Michaël Cuisance an Leeds United verkaufen, der Franzose war schon zum Premier League-Aufsteiger gereist. Dann die Überraschung: Cuisance fiel durch den Medizincheck, der Wechsel ist geplatzt und die Bayern müssen auf 20 Millionen Euro Mehreinnahmen verzichten.

VfB Stuttgart

Vor der Saison verkündete Nicolás González offensiv, dass er den VfB Stuttgart verlassen möchte. Nun scheint es, als würde der 22-jährige Offensivspieler doch bei den Schwaben bleiben. Denn die fordern laut ‚Bild‘ mittlerweile 35 Millionen Euro für den Argentinier. Dass ein anderer Klub bereit ist, diese zu bezahlen, ist unwahrscheinlich.

Hertha BSC

In der Schlussphase des Transfermarkts will die Alte Dame offenbar noch einmal aktiv werden. Mit Olympique Lyon soll man sich nach übereinstimmenden Medienberichten bereits über einen Transfer von Jeff Reine-Adélaïde (22) einig sein. Der Franzose will aber offenbar lieber zu Stade Rennes wechseln. Gleichzeitig gibt es neue Gerüchte um Wendell von Bayer Leverkusen (Quelle: ‚Sport Bild‘) und um Mario Götze (Quelle: ‚Bild‘).

Borussia Dortmund

Lässt Borussia Dortmund Manuel Akanji (25) ziehen? Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge sei das unter den passenden Rahmenbedingungen nicht ausgeschlossen. Der Schweizer Innenverteidiger war laut ‚Daily Mirror‘ zuletzt ein Kandidat bei Leicester City.

Werder Bremen

Während Davy Klaassen (27) die Bremer noch für 15 Millionen Euro Richtung Ajax Amsterdam verlassen könnte, bringt die ‚Bild‘ im Gegenzug Fortuna-Spielmacher Kevin Stöger (27) an der Weser ins Gespräch.

Bayer Leverkusen

Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich Bayer auf Arsenals Sead Kolasinac (27) als Wunsch-Linksverteidiger festgelegt. Die Verhandlungen laufen, im Gespräch sind zehn Millionen Euro Ablöse.

VfL Wolfsburg

Von der Mainzer Bundesliga-Konkurrenz kommt Ridle Baku (22). Der vielseitige U21-Nationalspieler kostet rund zehn Millionen Euro Ablöse und hat sich bis 2025 an die Wölfe gebunden.

Ridle Baku wechselt zu den Wölfen! Der 22-Jährige unterschreibt für fünf Jahre beim VfL. Herzlich willkommen, Ridle! 👏☺️#VfLWolfsburg pic.twitter.com/HVhEXhApLk — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) October 1, 2020

Union Berlin

Der Nachfolger des nach Köln abgewanderten Sebastian Andersson (29) heißt Joel Pohjanpalo (26). Die Eisernen leihen den finnischen Torjäger für ein Jahr von Bayer Leverkusen und sichern sich eine Kaufoption.

Borussia M'gladbach

Matthias Ginter öffnet die Tür für eine Verlängerung über 2022 hinaus. Er könne sich das „grundsätzlich gut vorstellen“, sagte der 26-jährige Nationalverteidiger der ‚Sport Bild‘.

1. FC Köln

Marius Wolf wechselt leihweise von Borussia Dortmund in die Domstadt. Bei den Geißböcken winkt dem 25-Jährigen eine ungleich größere Rolle auf der rechten Außenbahn.

✍ Der #effzeh hat sich drei Tage vor Transferschluss mit @mariuswolf27 verstärkt. Der Offensivspieler kommt von Borussia Dortmund und wird bis zum 30. Juni 2021 auf Leihbasis für den FC spielen. Herzlich willkommen, Marius! 🔴⚪ pic.twitter.com/QSVlJKSfMA — 1. FC Köln (@fckoeln) October 2, 2020

1. FSV Mainz 05

Nach dem Streit um die Ausbootung von Ádám Szalai hatte Trainer Achim Beierlorzer jeglichen Kredit bei seiner Mannschaft verloren und musste seinen Hut nehmen. Die Suche nach seinem Nachfolger läuft.

Achim Beierlorzer und #Mainz05 gehen getrennte Wege.

Co-Trainer Jan-Moritz Lichte übernimmt bis auf Weiteres!

Alle Infos 👇 https://t.co/pIx36kOoUb pic.twitter.com/JWTn66iwrX — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) September 28, 2020

FC Schalke 04

Keeper gegen Keeper: Während S04 Markus Schubert (22) vorübergehend zu Eintracht Frankfurt ziehen lässt, leihen die Königsblauen die Frankfurter Nummer zwei Frederik Rönnow (28) aus.