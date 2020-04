Neymar vor der „Entscheidung seines Lebens“

Gelingt es dem FC Barcelona, die Rückkehr von Neymar in diesem Sommer auf die Beine zu stellen? Die Ablöseforderung von Paris St. Germain zumindest dürfte das Budget sprengen. Wohl nur ein Tauschgeschäft (zum Beispiel mit Antoine Griezmann) könnte den Deal möglich machen. Einigen sich beide Vereine, muss Neymar für sich persönlich aber noch eine weitreichende Entscheidung treffen.

Denn wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, würde der 28-Jährige bei Barça nicht einmal die Hälfte seines aktuellen Gehalts kassieren. Von gut 50 Millionen Euro pro Saison müsste sich Neymar verabschieden. Bei den Katalanen winken dem Blatt zufolge etwas mehr als 20 Millionen. Dies entspricht ungefähr der Summe, die der Offensivstar vor seinem Abschied aus Barcelona im Sommer 2017 einstrich. Die Zeitung spricht folgerichtig von der „Entscheidung seines Lebens“.

Geld oder Liebe?

Geld oder Liebe, lautet also die alles entscheidende Frage für Neymar. Dass der 102-malige Nationalspieler unbedingt wieder für den FC Barcelona auflaufen will, ist allgemein bekannt. Bei einer weiteren Saison in Paris könnte Neymar seinen Kontostand aber noch einmal deutlich aufpolieren.

Was den Blaugrana Hoffnung machen dürfte: Schon im vergangenen Sommer war Neymar bereit, sich mit einer Zahlung von 20 Millionen Euro aus seinem eigenen Vermögen an seiner eigenen Ablöse zu beteiligen. Wer hat, der hat.