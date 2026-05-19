Kapitän auf dem Prüfstand: Blessin will St. Pauli umkrempeln

Alexander Blessin sieht ein großes Führungsproblem beim FC St. Pauli und dementsprechend Handlungsbedarf im Sommer. Gegenüber ‚Bild‘ erklärt der Trainer des Bundesligaabsteigers: „Wie viel Raum gibt der innere Kern, der jetzt seit ich-weiß-nicht-wie-viel-Jahren zusammenspielt, für neue Spieler? Spieler, die sich in diesem Raum besser entwickeln können oder Führung beanspruchen? Wir müssen in dem Bereich etwas aufweichen, weil es einfach nicht guttut. Das müssen wir so hart sagen.“ Unklar ist derzeit, welche altgedienten Spieler um Kapitän Jackson Irvine (33) dem Kiezklub erhalten bleiben, Transferbewegungen wird es einige geben.

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„Wir müssen Lösungen und Antworten finden, wie wir als Gruppe wieder gemeinsam erfolgreich sein können. Da gehört alles mit dazu“, erklärt Sportchef Andreas Bornemann, der auch die Rolle von Irvine kritisch analysieren möchte: „Er hat einen Vertrag, das ist so. Und trotzdem ist er auch Teil eines Abstieges. Das können wir auch nicht verhehlen. Deshalb müssen wir auch da diese genaue Bewertung machen: Was braucht es jetzt, damit wir in der Lage sind, das wieder zu bedienen? Es ist auch keinem verborgen geblieben, es war nicht die beste Saison von Jackson Irvine, die er für St. Pauli gespielt hat.“