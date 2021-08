Atalanta verpflichtet Demiral

Atalanta Bergamo verpflichtet Merih Demiral für seine Abwehrzentrale. Der türkische EM-Teilnehmer wird zunächst von Juventus Turin ausgeliehen und kann dann im kommenden Jahr per Kaufoption fest nach Bergamo wechseln. 35 Millionen Euro soll der Passus vorsehen.

Auch Borussia Dortmund zeigte in den vergangenen Wochen Interesse an einer Demiral-Leihe, geht schlussendlich aber leer aus. Bei Atalanta Bergamo dürfte Demiral den Platz von Cristian Romero (23) einnehmen, der vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur steht.

⚫️ 𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐌𝐈𝐑𝐀𝐋 🔵@Merihdemiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta! 🦾 Hoş geldin, Merih! 🔝🇹🇷#Demiral is a new Atalanta player! 🤝 Welcome, Merih! 🤩#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/82QhThYlPL