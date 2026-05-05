Hoeneß: Nagelsmann „war leicht beleidigt“

Nach Ansicht von Bayern-Patron Uli Hoeneß mangelt es Julian Nagelsmann an Selbstkritik. Im Interview mit ‚DAZN‘ berichtet Hoeneß, er habe Nagelsmann gegenüber das fehlende Teamgefüge in der Nationalmannschaft bemängelt. Der Bundestrainer habe darauf „leicht beleidigt“ reagiert.

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Hoeneß hatte Nagelsmann bereits im vergangenen Monat scharf kritisiert. Im Podcast mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder warf er Nagelsmann vor, sich zu viel mit den Medien zu beschäftigen: „Du musst heute deine Probleme intern lösen. Die Medien sollen wieder selber arbeiten. Denen musst du nicht jeden Tag Futter geben.“