BVB: Kobel reagiert auf Wechsel-Frage

Gregor Kobel (28) befasst sich nach eigenen Angaben nicht mit dem Thema Vereinswechsel. Auf Nachfrage der ‚Sport Bild‘ erklärt der Torhüter von Borussia Dortmund: „Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund. Deshalb ist das gerade überhaupt kein Thema für mich. Ich weiß, was ich hier habe – diesen Verein, diese Anhänger, die Südtribüne, diese Wucht mit 25.000 Fans im Rücken. Das ist etwas Besonderes. Und solange ich hier bin, werde ich jeden Tag alles geben.“

Bis 2028 ist Kobel vertraglich noch an den BVB gebunden. Immer mal wieder machen Gerüchte über das Interesse der europäischen Klubelite die Runde. Einen potenziellen Nachfolger haben die Dortmunder in Diant Ramaj (24) bereits unter Vertrag, aktuell ist der frühere deutsche U-Nationalspieler an den 1. FC Heidenheim verliehen und hat dort den langjährigen Stammkeeper Kevin Müller (34) ins zweite Glied verdrängt.