FCN: Hecking will keine Personaldiskussion

Dieter Hecking stärkt Cheftrainer Robert Klauß den Rücken. Er sei sich bewusst, „dass man nun gerne einen Hauptschuldigen benennt“, erklärt der Sportdirektor des 1. FC Nürnberg im Interview mit dem ‚kicker‘. Jedoch wolle er den Club gemeinsam mit Klauß aus der Krise führen. Noch sitzt der ehemalige Assistent von Julian Nagelsmann also fest im Sattel. Sieben Punkte aus ebenso vielen Spielen liegen deutlich unter den Ansprüchen der Franken.

Die angepeilte Platzierung unter den Top-Sechs scheint in der momentanen sportlichen Verfassung kaum erreichbar. Die kommenden Wochen dürften also sowohl für Klauß als auch für Hecking zu Schicksalswochen werden. Letzterer gab zudem an, Gespräche über eine Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags seien bereits angelaufen. Angesichts der aktuellen Lage bleibt aber abzuwarten, ob sich diese Gespräche intensivieren werden. Bevor der FCN die Aufgabe „Saisonrettung“ angeht, will Hecking nochmal alle Kräfte bündeln: „Wir müssen jetzt weder nach oben noch nach unten schauen, sondern nur auf uns. Wir alle – ob der Zeugwart, die Trainer, die Spieler oder ich – müssen gemeinsam alles dafür tun, dass wir unser wahres Potenzial auf den Platz bringen.“