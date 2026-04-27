Fenerbahce feuert Tedesco
Domenico Tedesco ist nicht mehr Trainer von Fenerbahce. Der Klub aus Istanbul gibt am späten Montagabend bekannt, dass der 40-jährige Coach mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden wurde.
Fenerbahçe SK @Fenerbahce – 21:04
Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.
Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.
Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Neben Tedesco müssen auch sein gesamter Trainerstab, Sportdirektor Devin Özek (ehemals Bayer Leverkusen) und Fußballkoordinator Berke Celebi die Koffer packen. Erst gestern unterlagen die Kanarienvögel dem Erzrivalen Galatasaray mit 0:3 und verpassten so wohl die letzte Möglichkeit, Gala noch vor dem Saisonende vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen.
