United-Krise: Überraschende Aussagen von Carrick

Trotz des achten sieglosen Premier League-Spiels in Serie und des Abrutschens auf einen Abstiegsplatz scheint Michael Carrick seine Zuversicht noch nicht ganz verloren zu haben und fürchtet offenbar keine Entlassung. Das erklärte der Coach von Manchester United nach dem wilden Unentschieden gegen Aston Villa (4:4) am gestrigen Sonntagabend: „Ich gehe davon aus, dass wir weitermachen und an den Dingen arbeiten, an denen wir bisher gearbeitet haben, und dass wir heute wieder viele der positiven Aspekte unseres Spiels zeigen, ein paar Fehler abstellen und Fußballspiele gewinnen.“

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In einer denkwürdigen Partie, in der auch Leon Goretzka (31) für die Villans traf, lagen die Red Devils bereits nach vier Minuten mit 0:2 zurück, holten den Rückstand jedoch noch vor der Pause auf. In der zweiten Halbzeit wiederholte sich das Ganze. Erneut schenkte United zwei frühe Gegentore leichtfertig her und konnte mit zwei Treffern in der Nachspielzeit noch ausgleichen. Wettbewerbsübergreifend gelangen dem Team zuletzt in 13 Partien nur zwei Siege. Die Zukunft von Carrick ist vor der Länderspielpause ungewiss.