Real wittert Bayern-Betrug | Schwarze Magie beim HSV

Cry me a river

Im Spanischen gibt es ein Sprichwort: „En boca cerrada no entran moscas“. Wörtlich übersetzt fliegen in den geschlossenen Mund keine Fliegen, inhaltlich übersetzt ist Reden Silber und Schweigen Gold. Nur allzu viele Fans von Real Madrid dürften sich in den vergangenen zwei Tagen gewünscht haben, dass Florentino Pérez dieses Sprichwort kennt. Nachdem er sich bei einer Pressekonferenz am Dienstag die Schiedsrichter, die Medien, La Liga und den FC Barcelona vorgeknöpft hatte, bekam gestern auch der Schiedsrichter aus dem Bayern-Spiel sein Fett weg.

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Bei ‚El Chiringuito TV‘ sagte Pérez: „Der Schiedsrichter wollte nicht, dass wir ins Halbfinale der Champions League kommen.“ Auch Wochen später machen die Madrilenen noch immer Schiedsrichter Slavko Vincic verantwortlich, der Eduardo Camavinga für unsportliches Verhalten mit der Ampelkarte vom Platz geschickt hatte. Im Interview mit dem Fernsehsender betonte der 79-Jährige außerdem, dass sein Verhältnis zum FC Barcelona endgültig auf Eis gelegt sei und kündigte neue Spieler an: „Natürlich werden wir neue Spieler verpflichten. Wenn es gute Spieler gibt, will ich sie haben.“ Fraglich nur, welche Topstars aktuell zu einem solchen Chaos-Klub wechseln wollen.

Magier Merlin schlägt zu

Merlin ist in der keltischen Mythologie ein mächtiger Zauberer und die rechte Hand von König Artus. Bis heute wird der Name Merlin deshalb noch immer mit diesem Magier assoziiert. Der ein oder andere Fan des HSV sieht auch den Klassenerhalt des Hamburger SV als magisches Werk von Trainer Merlin Polzin an. Dieser hat sich dabei aber tatsächlich magische Unterstützung geholt.

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Gegenüber der ‚Bild‘ verriet Polzin, dass vor dem Rückspiel gegen den FC Bayern Magier und Zauberer Elias Noro eingeladen wurde, um die Profis auf einen hoffentlich magischen Abend einzustimmen: „Uns muss es gegen Bayern irgendwie gelingen, dass es ein magischer Abend wird. Wir müssen etwas schaffen, was eigentlich unmöglich ist. Was man nicht glaubt, aber was trotzdem geht. Du siehst etwas und weißt, es geht eigentlich nicht. Aber – es passiert trotzdem“, begründet Polzin die Entscheidung. Die Maßnahme fruchtete: Die Rothosen trotzen den Bayern ein 2:2 ab.