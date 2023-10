Underdogs an der Spitze: Spurs im historischen Höhenflug

Am heutigen Samstagmittag wäre es fast so weit gewesen, dass die Serie Tottenham Hotspur reißt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte zwischen Luton Town und Tottenham sah Spurs-Profi Yves Bissouma die Gelb-Rote Karte. Die Londoner mussten beim Aufsteiger beim Stand von 0:0 eine volle Halbzeit in Unterzahl über die Bühne bringen.

Dank einer Portion Glück, des 1:0-Treffers von Ex-Wolfsburger Micky van de Ven sowie einer Menge Aufopferung der Mannschaft um Kapitän Heung-min Son brachte Tottenham den Sieg über die Zeit und bleibt auch im achten Ligaspiel in Folge ungeschlagen (sechs Siege, zwei Remis). Es ist der beste Saisonstart des Klubs seit der Spielzeit 1960/61.

Damit steht das Team von Trainer Ange Postecoglou vorerst bis zum morgigen Sonntag an der Tabellenspitze. Eine Entwicklung, die wohl nicht einmal die kühnsten Träumer an der White Hart Lane erwartet hätten. Schließlich wurde der Abgang von Superstar Harry Kane nicht ansatzweise auf dem Transfermarkt kompensiert. Hauptverantwortlicher für die Tore ist zurzeit Son, der bisher sechs Ligatreffer auf dem Konto hat.

Die neue Spielidee greift

Der 31-jährige Südkoreaner muss die Last in der Offensive aber nicht allein tragen. Neben Son konnten sich sieben weitere Tottenham-Spieler in die Torschützenliste eintragen. Die Spurs stellen gemeinsam mit zwei weiteren Klubs (18 Tore) die zweitbeste Offensive hinter Brighton & Hove Albion (19 Tore). Dass niemand bei den Londonern über das Fehlen von Kane klagt, ist vor allem Postecoglou zu verdanken.

Anders als seine Vorgänger José Mourinho, Nuno Espírito Santo und Antonio Conte verfolgt der Australier eine offensiv ausgerichtete Spielidee. „Ich hatte das Gefühl, dass der Verein dazu bereit war, dass er eine Veränderung anstrebte. Es hätte sonst keinen Sinn ergeben, mich zu holen“, sagt Postecoglou weiter. Schon bei seiner vorherigen Station Celtic Glasgow verfolgte der gebürtige Grieche den Ansatz, das Spiel vorrangig in der gegnerischen Hälfte an sich zu reißen.

Zu dem erfrischenden Offensiv-Fußball gesellte sich in den zurückliegenden Wochen mentale Stärke. Die Spurs kamen mehrfach nach Rückständen zurück oder erarbeiteten sich späte Siege wie beispielsweise beim 2:1 gegen den FC Liverpool, als der erlösende Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit fiel.

Doch anstatt Kampfansagen an die Konkurrenz bleibt der Trainer-Underdog Postecoglou bescheiden. „Ich glaube, bei beiden Jobs (Celtic und Tottenham, Anm. d. Red.) würde es niemand sagen, aber ich war der letzte, der noch stand. Am Ende bekamen sie von einige Absagen und ich war der Letzte, der übrig blieb“, verriet er zuletzt im Interview mit der ‚BBC‘, „das ist in Ordnung, ich nehme das.“ Bei den Spurs werden sie es inzwischen wohl genauso sehen.