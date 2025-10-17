Ricken zieht interessanten Bayern-Vergleich

In den zurückliegenden Jahren hat sich Borussia Dortmunds Jugendabteilung stetig weiterentwickelt. Nachhaltig bei den Profis durchsetzen konnte sich in jüngster Vergangenheit jedoch keines der vielversprechenden Juwele. Gegenüber der ‚Bild‘ kommt Lars Ricken auf die möglichen Gründe zu sprechen.

„Durchlässigkeit geht nicht nach Quote, sondern muss sportlich verdient sein“, erläutert der Geschäftsführer Sport, „die Konkurrenzsituation bei uns im Kader ist sehr groß, insbesondere auch auf Positionen, auf denen unsere Talente ihren angestammten Platz haben.“

Dabei schicken sich durchaus einige Nachwuchsspieler an für den nächsten Karriereschritt, der dann aber oftmals andernorts gegangen wird. In diese Kategorie fallen beispielsweise Nnamdi Collins (21) und Ansgar Knauff (23), die beide viele Jahre in der Dortmunder Akademie verbracht hatten, sich schließlich aber erst bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga etablieren konnten.

Ricken optimistisch

„Seit vielen Jahren beweisen wir, dass wir die Spieler in unserem NLZ bestmöglich auf den Profifußball vorbereiten. Natürlich wäre es mir lieber, wenn wir noch mehr von ihnen in unserer Profimannschaft sehen würden“, führt Ricken aus, der den BVB mit seinem ärgsten Konkurrenten gleichsetzt: „Grundsätzlich denke ich aber schon, dass Bayern München und wir die Vereine sind, aus deren Nachwuchszentren die höchste Anzahl an Bundesliga-Spielern entstanden ist.“

Perspektivisch wünscht sich Ricken, „dass wir auch wieder vermehrt Spieler für unsere eigene Profimannschaft formen“. Unter anderem in dem Punkt sind die Münchner der Borussia in der laufenden Saison einen Schritt voraus: In Wisdom Mike (17) und Lennart Karl (17) durften bereits zwei U19-Spieler erstmals bei den Profis ran, wobei letztgenannter auf über 200 Einsatzminuten kommt.