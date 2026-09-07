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Bundesliga

BVB: Klarheit bei Svensson & Karetsas

von Julian Jasch
Daniel Svensson im Einsatz für den BVB @Maxppp
BVB Villarreal

Daniel Svensson (24) und Konstantinos Karetsas (18) werden Borussia Dortmund zum Champions League-Auftakt am morgigen Dienstag (21 Uhr) gegen den FC Villarreal zur Verfügung stehen. Cheftrainer Niko Kovac bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass beide Profis „kerngesund“ seien und sie lediglich aus Gründen der Belastungssteuerung beim heutigen Abschlusstraining fehlten.

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Ramy Bensebaini (31) wird aufgrund einer Rot-Sperre nicht mit dabei sein, zudem zog sich Filippo Mane (21) am Wochenende gegen die TSG Hoffenheim (3:2) eine Oberschenkelverletzung zu. Stellt Kovac deshalb auf Viererkette um? „Wenn wir das müssten, könnten wir das“, so der 54-Jährige.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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