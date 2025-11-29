Mourinho und Dybala bald wiedervereint?

Paulo Dybala könnte bald wieder mit José Mourinho zusammenarbeiten. ‚A Bola‘ berichtet, dass The Special One den argentinischen Zauberfuß gerne zu Benfica Lissabon lotsen würden. Das Gehalt könnte jedoch zum Problem werden.

Dybala steht noch bis Saisonende bei der AS Rom unter Vertrag. Auch dort arbeitete er mit Mourinho zusammen. Die Italiener machen bislang aber keine Anstalten, Dybala ein neues Angebot zu unterbreiten.