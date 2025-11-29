Menü Suche
Kommentar

Mourinho und Dybala bald wiedervereint?

von Lukas Hörster
Paulo Dybala im Roma-Trikot @Maxppp

Paulo Dybala könnte bald wieder mit José Mourinho zusammenarbeiten. ‚A Bola‘ berichtet, dass The Special One den argentinischen Zauberfuß gerne zu Benfica Lissabon lotsen würden. Das Gehalt könnte jedoch zum Problem werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dybala steht noch bis Saisonende bei der AS Rom unter Vertrag. Auch dort arbeitete er mit Mourinho zusammen. Die Italiener machen bislang aber keine Anstalten, Dybala ein neues Angebot zu unterbreiten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert