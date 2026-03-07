Griezmann-Entscheidung bestätigt

Antoine Griezmann (34) wird die Saison bei Atlético Madrid beenden. Das bestätigte Sportdirektor Mateu Alemany am Rande der Partie gegen Real Sociedad San Sebastián am Samstagabend.

Unter der Anzeige geht's weiter

Griezmann ist sich mit Orlando City über eine Zusammenarbeit einig. Ursprünglich stand ein sofortiger Wechsel in die USA zu Debatte – doch mittlerweile hat sich Atléticos Vereinsikone umentschieden. Das hat sicherlich auch mit dem Einzug ins spanische Pokalfinale zu tun.