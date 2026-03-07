Menü Suche
La Liga

Griezmann-Entscheidung bestätigt

von Lukas Hörster
Griezmann 25-26 @Maxppp
Atl. Madrid 3-2 Real Sociedad

Antoine Griezmann (34) wird die Saison bei Atlético Madrid beenden. Das bestätigte Sportdirektor Mateu Alemany am Rande der Partie gegen Real Sociedad San Sebastián am Samstagabend.

Griezmann ist sich mit Orlando City über eine Zusammenarbeit einig. Ursprünglich stand ein sofortiger Wechsel in die USA zu Debatte – doch mittlerweile hat sich Atléticos Vereinsikone umentschieden. Das hat sicherlich auch mit dem Einzug ins spanische Pokalfinale zu tun.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
