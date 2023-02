Droht City jetzt das Premier League-Aus? | „Operation Klub-WM“ für Real

Droht City sogar das Premier League-Aus?

In der heißen Phase der Saison ist das das Letzte, was Manchester City gebrauchen kann. Gestern wurde bekannt, dass den Skyblues eine Anklage aufgrund von über 100 Verstößen gegen das ligainterne Finanzreglement zwischen 2009 und 2018 ins Haus steht. Werden die Citizens für schuldig erklärt, droht ihnen ein Punktabzug – oder doch mehr? Der ‚Mirror‘ und der ‚Daily Express‘ bringen mit einem Liga-Ausschluss eine weitaus drastischere Maßnahme ins Spiel. Die erstgenannte Zeitung schreibt auf ihrem Cover: „City könnte wegen finanzieller Verstöße aus der Premier League rausgeschmissen werden“.

Real auf Mission in Marokko

In der heimischen La Liga lief es für Real Madrid zuletzt nicht rund. Die Königlichen verloren mit 0:1 bei RCD Mallorca, was den Abstand auf den FC Barcelona an der Spitze der Tabelle auf acht Punkte anwachsen ließ. Den Liga-Alltag können die Madrilenen nun erstmal getrost hinter sich lassen, denn für sie geht es nach Marokko zur Klub-WM. Dort trifft Real morgen Abend (20 Uhr) im Halbfinale auf den ägyptischen Klub Al Ahly. „Operation Klub-WM“, titelt die ‚as‘. Darüber hinaus berichtet das spanische Blatt, dass Thibaut Courtois, Karim Benzema und Éder Militão frühestens für ein mögliches Finale einsatzbereit wären.

Milan steckt in der Krise

Beim AC Mailand sieht es in der Serie A noch düsterer aus: fünf sieglose Partien hintereinander und drei Niederlagen am Stück. Trotz allem beträgt der Rückstand auf einen Champions League-Platz nur ein Pünktchen. Die Überschrift der ‚Gazzetta dello Sport‘ lautet: „Pioli bleibt, ciao Leão“. Trainer Stefano Pioli genieße derzeit noch das Vertrauen der Verantwortlichen, allerdings sollte es am Saisonende schon die direkte Qualifikation für die Königsklasse sein. Derweil rückt bei Rafael Leão eine Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrages in weite Ferne.