Kovac rotiert: Diese Elf soll das Gelbe U-Boot versenken

Dass Borussia Dortmund unter der Leitung von Niko Kovac deutlich stabiler und konstanter spielt, als vor der Zeit des Kroaten, macht sich nicht nur in der Bundesliga bemerkbar. Der BVB steht in der Champions League-Tabelle zwar mit sieben Zählern nur auf Rang 14, hat sich in vier Partien aber lediglich auswärts Manchester City (1:4) geschlagen gegeben.

Die Qualifikation für die nächste Runde ist deshalb absolut realistisch, dafür sollten die Schwarz-Gelben heute aber auch gegen den FC Villarreal das bestmögliche Ergebnis erzielen. Zur Belastungssteuerung nimmt Trainer Kovac im Vergleich zum Ligaspiel gegen den VfB Stuttgart (3:3) einige Veränderungen vor.

Karim Adeyemi erhält diesmal den Vorzug vor Carney Chukwuemeka. Auf der rechten Schiene spielt Yan Couto für Julian Ryerson. Jobe Bellingham muss für Marcel Sabitzer weichen, Kapitän Emre Can sitzt für Aarón Anselmino auf der Bank und der angeschlagene Maximilian Beier wird von Daniel Svensson ersetzt.

So spielt der BVB