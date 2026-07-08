Brasilien trifft Ancelotti-Entscheidung

Der brasilianische Verband spricht Nationaltrainer Carlo Ancelotti in Folge des Ausscheidens im Achtelfinale gegen Norwegen (1:2) das Vertrauen aus. Trotz des schlechtesten WM-Abschneidens seit 36 Jahren erklärte CBF-Generalsekretär Rodrigo Caetano auf einer Pressekonferenz: „Er ist unser Trainer und wird es im nächsten WM-Zyklus auch sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kontinuität sei das Gebot der Stunde: „Das Fehlen einer angemessenen, langfristig stabilen Leitung war in der Vergangenheit ein Problem. Diesen Fehler dürfen wir nicht noch einmal machen. Nun liegt es an uns, mit etwas mehr Ruhe unsere Arbeit mit dem Trainer fortzuführen und dabei die nötigen Anpassungen vorzunehmen, um voranzukommen und uns auf die nächste Weltmeisterschaft vorzubereiten.“ Ancelotti ist seit Mai 2025 Trainer der Seleção.