Gvardiol zu Medizincheck in Leipzig

RB Leipzig hat sich offenbar im Kampf um Josko Gvardiol endgültig durchgesetzt. Wie die ‚Leipziger Volkszeitung‘ berichtet, kam der 18-Jährige bereits am gestrigen Sonntagabend per Learjet in Leipzig an. Für den heutigen Montag ist der obligatorische Medizincheck bei den Sachsen angesetzt.

Bis zum kommenden Jahr wird der Innenverteidiger aber noch als Leihspieler für seinen Ausbildungsklub Dinamo Zagreb auflaufen. Im Januar hat RB erstmals die Möglichkeit, den Teenager dauerhaft in die Völkerschlachtstadt zu holen. Die Sockelablöse soll 16 Millionen Euro betragen, kann aber aufgrund diverser Bonuszahlungen auf über 20 Millionen steigen.