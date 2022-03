Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt: So könnt ihr das Europa League-Spiel live sehen

Als Sieger der Europa League-Gruppe D greift im Achtelfinale nun auch Eintracht Frankfurt in die K.o.-Phase des Wettbewerbs ein. Es geht ins warme Andalusien zum in dieser Saison stark aufspielenden La Liga-Vertreter Betis Sevilla – eine richtige komplizierte Aufgabe für die Hessen, die in der Bundesliga durch ein 4:1 gegen Hertha BSC aber reichlich Selbstvertrauen getankt haben.

Betis Sevilla gegen Eintracht Frankfurt im TV und im Livestream

Das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Betis Sevilla und Eintracht Frankfurt findet am heutigen Mittwoch, den 8. März statt. Der Anstoß im Estadio Benito Villamarín erfolgt planmäßig um 18:45 Uhr. Das Spiel überträgt RTL+. Hier geht’s zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Betis Sevilla und Eintracht Frankfurt nicht im Livestream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.