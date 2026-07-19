Werder: Thioune hebt Daumen für Top-Abgänge

Während Werder Bremen bereits sieben Neuzugänge präsentiert hat, könnten nun auch auf der Abgangsseite weitere Personalentscheidungen folgen. Trainer Daniel Thioune zeigt sich gegenüber der ‚Bild‘ offen für mögliche Verkäufe wichtiger Spieler: „Sollte sich die Situation ergeben, dass wir uns verändern wollen oder müssen, werde ich alle Entscheidungen mittragen.“

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Auch Geschäftsführer Clemens Fritz rechnet mit Bewegung auf dem Transfermarkt. „Das ist ein Stück weit offen. In einer Transfer-Phase kann man nie etwas ausschließen“, sagt der 45-Jährige und ergänzt: „Es gibt auf jeden Fall Interesse an unseren Spielern.“ Besonders heiß ist die Personalie Justin Njinmah (25), an dem unter anderem Hull City Interesse zeigt. Zuletzt hatte der Premier League-Aufsteiger das Werben um den Angreifer sogar öffentlich bestätigt. Jens Stage (29) steht bei der TSG Hoffenheim hoch im Kurs.