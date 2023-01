Ajax entlässt Schreuder

Alfred Schreuder ist nicht länger der Trainer von Ajax Amsterdam. Wie die Niederländer offiziell verkünden, wurde der 50-Jährige seines Amts enthoben und sein bis 2024 datierter Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Wer auf den ehemaligen Hoffenheimer folgt, ist noch unklar.

In einer Klubmitteilung nennen die Amsterdamer „die vielen verlorenen Punkte und die mangelnde Entwicklung der Mannschaft“ als Gründe für die Trennung. Schreuders Aus waren ein 1:1 gegen Feyenoord Rotterdam am vergangenen Sonntag sowie ein 1:1 gegen den FC Volendam am gestrigen Donnerstag vorangegangen. In der Eredivisie-Tabelle belegt Ajax zurzeit nur Rang fünf.

„Es ist eine Entscheidung, die weh tut, die aber auch nötig ist. Nach einem guten Start in die Saison haben wir viele Punkte unnötig liegen lassen“, lässt sich Geschäftsführer Edwin van der Sar zitieren, „in den vergangenen Wochen wurde es zunehmend deutlich, dass er nicht das Ruder herumreißen kann, während wir glauben, dass er durch unsere vielen Transfer eigentlich einen Kader zur Verfügung stehen hatte, mit dem man die Meisterschaft gewinnen kann.“