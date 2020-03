Dursun will in die Bundesliga

Serdar Dursun würde gerne in der Bundesliga auf Torejagd gehen. Im ‚kicker‘ sagt der Darmstadt-Stürmer: „Jeder Spieler hat Ziele, auch wenn ich glücklich bin in Darmstadt. Die Bundesliga ist natürlich mein Traum, und ich hoffe, dass der Traum irgendwann real wird.“

Dursun ist mit 14 Toren in 27 Pflichtspielen der Toptorjäger beim Zweitligisten. „Ich bin auch fest davon überzeugt, in der 1. Liga zu bestehen, zumal ich im perfekten Stürmeralter bin. Mit 27, 28 Jahren weißt du, wo das Tor steht“, so der 28-Jährige.