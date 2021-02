Hoffenheim angelt sich Rutter

Bei der TSG Hoffenheim freut man sich über die Verpflichtung eines neuen Offensivjuwels. Von Stade Rennes kommt der 18-jährige Angreifer Georginio Rutter zum Bundesligisten.

Weil Rutters Vertrag in Rennes im Sommer ausgelaufen wäre, wird nur eine kleine Ablöse fällig. Im Kraichgau unterschreibt der Franzose bis 2025. Der Wechsel ab Sommer stand nach Klubangaben bereits seit Anfang Januar fest und wurde nach Verhandlungen mit Rennes nun sofort vollzogen.

In der Offensive ist der schnelle Linksfuß flexibel einsetzbar, agiert aber am liebsten in der Sturmmitte. „Georginio ist ein sehr athletischer und dynamischer Stürmer, der darüber hinaus durch seine Zielstrebigkeit und Abschlussstärke besticht“, sagt Sportdirektor Alexander Rosen, „er ist zweifelsohne eines der vielversprechendsten Talente des französischen Fußballs und hat sich für seine Weiterentwicklung gezielt die TSG ausgesucht.“