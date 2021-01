Mainz: Freie Bahn für Svensson

Mainz 05 wird in Kürze Bo Svensson als neuen Cheftrainer präsentieren. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zahlen die 05er eine Ablöse von unter 1,5 Millionen Euro an den FC Liefering. „Wir haben gute Gespräche geführt, die Verträge sind ausgehandelt, aber noch nicht unterschrieben. Am Dienstag werden wir einen neuen Trainer präsentieren“, hatte Sportdirektor Martin Schmidt bereits am Rande der Partie gegen den FC Bayern (2:5) bei ‚Sky‘ verraten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Namentlich erwähnte der Schweizer Svensson zwar nicht, die Einstellung des ehemaligen Mainzer Profis ist aber ein offenes Geheimnis. Der Däne wird laut ‚kicker‘ seinen Assistenztrainer Babak Keyhanfar mit an den Bruchweg nehmen. Am kommenden Samstag (15:30 Uhr) soll das Duo gegen Eintracht Frankfurt auf der Bank sitzen.