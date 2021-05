Verkauft Paderborn Leihspieler Führich?

Die Zukunft von Leihspieler Chris Führich ist beim SC Paderborn trotz Kaufoption weiter ungeklärt. Laut dem ‚kicker‘ könnte der Zweitligist die Option beim 23-jährigen Offensivspieler ziehen, um ihn anschließend gewinnbringend weiterzuverkaufen. Auch ein Verbleib bei den Ostwestfalen sei dem Fachmagazin zufolge noch nicht vom Tisch, hängt allerdings von der finanziellen Situation des Klubs im Sommer ab.

Führich kam vor der Saison auf Leihbasis von Borussia Dortmund II an die Pader. In seiner ersten Profisaison überzeugte der Rechtsfuß mit 22 Torbeteiligungen (14 Treffer, acht Assists) in 36 Pflichtspielen. Sein Arbeitspapier beim BVB läuft noch bis 2022.