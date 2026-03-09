Serie A
São Paulo wirft Crespo raus
Der FC São Paulo hat die Reißleine gezogen und Hernan Crespo vor die Tür gesetzt. Wie der brasilianische Erstligist mitteilt, wurde der 50-jährige Argentinier mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben im Klub entbunden.
O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (09) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de goleiros Gustavo Nepote.
Campeão paulista em 2021, Crespo iniciou sua segunda passagem pelo MorumBIS em julho de 2025. Desde então, dirigiu o time em 46 jogos, acumulando 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.
Somadas as duas passagens, foram 99 jogos sob o comando do treinador argentino, com 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Houve ainda quatro jogos em que Crespo se ausentou por questões de saúde e foi representado por Juan Branda, todos em 2021 (dois empates e duas derrotas).
O São Paulo deseja sucesso para Hernán Crespo e sua comissão técnica na sequência de suas carreiras.
Auch der Mitarbeiterstab des ehemaligen Weltklassestürmers wurde freigestellt. Für Crespo endet die zweite Amtszeit an der Seitenlinie von São Paulo. Von Februar 2021 bis Oktober 2021 und von Juni 2025 bis heute stand Crespo beim Traditionsverein in der Verantwortung.
