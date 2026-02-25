Das Bayern-Geheimnis: Nur ein Stinkstiefel im Kader

Nicolas Jackson (24) steckt in einer schwierigen Situation: Wenig Spielzeit und mehr oder weniger die Gewissheit, dass der FC Bayern die 65 Millionen Euro teure Kaufoption am Ende der Saison nicht ziehen wird. Echte Identifikation mit der Aufgabe fällt da schwer.

Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ ist der Senegalese der einzige Spieler im Kader, „dessen Unzufriedenheit sich im Klub bemerkbar macht“. Anders sei die Situation bei Min-jae Kim (29), Leon Goretzka (31) oder auch Tom Bischof (20), die zwar ebenfalls keinen Stammplatz innehaben, sich aber zugunsten des Mannschaftserfolgs unterordnen würden.

Sportlich keine Fehlinvestition

16,5 Millionen Euro Leihgebühr überwiesen die Bayern im Sommer an den FC Chelsea. Fünf Tore in 22 Spielen hat Jackson seitdem beigesteuert, dabei stand er siebenmal in der Startelf.

Als Fehlinvestition sollte man den wuchtigen Rechtsfuß dennoch nicht betrachten, schließlich war von vorneherein klar, dass er als Backup von Harry Kane (32) fungieren soll. Diese Aufgabe hat er im sportlichen Sinne erfüllt, auch wenn sein Missmut innerhalb des Klubs offenbar deutlich wahrgenommen wird.