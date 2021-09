Bozdogan erläutert Schalke-Abschied

Can Bozdogan verließ den FC Schalke 04, da er dort keine Chance auf Einsatzzeit sah. Im Interview mit ‚Sport1‘ erklärt der Mittelfeldspieler: „Es war keine Flucht. Ich habe meine Einsatzchancen dort einfach nicht mehr so gesehen. Wir haben uns dann gemeinsam dazu entschieden, dass ich frischen Wind und ein anderes Umfeld brauche.“

Der 20-Jährige wechselte im Sommer per Leihe zu Besiktas. Ein Verbleib bei Schalke 04 wäre für den deutschen Juniorennationalspieler aber auch eine Alternative gewesen: „Wenn ich meine Einsatzchancen dort gesehen hätte, wäre ich am Ende vielleicht geblieben. Also war es klar, dass ich etwas Neues brauche. Deshalb habe ich mich am Ende für Besiktas entschieden.“