Medien: Kuntz einig mit der Türkei

Stefan Kuntz wird offenbar neuer Nationaltrainer der Türkei. Wie ‚Fanatik‘ berichtet, haben der Coach der deutschen U21-Nationalmannschaft und der Verband TFF eine Einigung erzielt. Nach der formalen Trennung von Senol Günes soll Kuntz in der kommenden Woche seinen Vertrag unterschreiben.

Am gestrigen Dienstag bestätige der zweifache U21-Europameister gegenüber der ‚Bild‘ „Interesse und auch Kontakt“ von und zu den Türken. Als Spieler war Kuntz in der Saison 1995/96 für den Istanbuler Großklub Besiktas am Ball. Nun kehrt er allem Anschein nach zurück in die Türkei – die Freigabe vom DFB immer vorausgesetzt.