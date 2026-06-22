Schalke 04 bemühte sich einst um eine Verpflichtung von Deniz Undav (29). Das geht aus dem ‚Sky‘-Podcast ‚Schalker Markt‘ hervor. Dort heißt es, dass die Gelsenkirchener Kontakt zum Stürmer aufnahmen, als dieser noch in Belgien für Union St. Gilloise spielte (2020 bis 2022).

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Schon damals sei Undav aber zu teuer für S04 gewesen. Dabei zeigte sich der heutige DFB-Knipser in einem Interview mit ‚Sport1‘ im Jahr 2021 offen für Schalke: „Absolut. Wenn sie aufsteigen, gerne. Obwohl: Für Schalke würde ich auch in die zweite Liga wechseln – trotz meiner aktuellen Torquote in der ersten Liga. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.“ Statt zu Königsblau ging es für Undav aber zunächst zu Brighton & Hove Albion nach England und anschließend zum VfB Stuttgart. Dort verlängerte er kürzlich seinen Vertrag bis 2029.