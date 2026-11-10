United: Trainer-Entscheidung gefallen?

Die Anzeichen verdichten sich, dass Manchester United während der Länderspielpause einen Trainerwechsel vornehmen wird. Laut dem ‚Guardian‘ steuert Michael Carrick auf eine Entlassung zu. ‚The Athletic‘ zufolge wird erwartet, dass der 45-Jährige zeitnah von seinen Aufgaben entbunden wird.

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Zur Stunde soll die Analyse des Sportlichen Leiters Jason Wilcox noch nicht final abgeschlossen sein, es zeichnet sich aber eine klare Tendenz ab. Das ist nicht verwunderlich, schließlich konnte United in den vergangenen acht Premier League-Partien keinen Sieg mehr einfahren.

Viele Kandidaten

Darüber hinaus bereiten sich die Verantwortlichen unlängst auf die Nachfolge vor. Während Didier Deschamps und Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) nicht zur Verfügung stehen, kristallisierte sich US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino zuletzt als Favorit auf den möglicherweise bald vakanten Posten heraus.

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Außerdem befinden sich Berichten zufolge unter anderem Eddie Howe, Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Julian Nagelsmann und Antonio Conte weiterhin in der Verlosung. Inwiefern eine Anstellung von Bayern-Assistent Aaron Danks im Falle einer Carrick-Entlassung ein Thema bleibt, wird sich noch zeigen.