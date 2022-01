PSG: Messi hat Corona

Lionel Messi hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie Paris St. Germain verkündet, ist der Argentinier neben Juan Bernat, Sergio Rico und Nathan Bitumazala einer von vier positiv getesteten Spielern. Das Quartett befinde sich in Quarantäne.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch zu Neymar geben die Pariser ein Update. Der 29-jährige Brasilianer, der zurzeit an einer Knöchelverletzung laboriert, wird in drei Wochen zurückerwartet. Für PSG beginnt die Rückrunde mit der Partie bei Olympique Lyon am kommenden Sonntag.