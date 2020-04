Beckham klopfte bei Costa an

David Beckham will seinen neuen Klub Inter Miami mit Topspielern aus Europa verstärken. Wie die ‚Marca‘ berichtet, nahm der Klub aus der Major League Soccer vor Beginn der Coronakrise Kontakt zu Diego Costa von Atlético Madrid auf. Konkretisiert wurden die Gespräche aufgrund der aktuellen Lage dann aber nicht.

Bis 2021 ist der 31-jährige Stürmer noch an die Colchoneros gebunden. Ein Wechsel im Sommer bahnt sich an. Auch die AS Rom, die SSC Neapel sowie Vereine aus Katar und Brasilien sollen Interesse an einer Verpflichtung bekunden.