Pochettino-Deal droht zu platzen – Nizza hat Plan B

Der OGC Nizza kommt in den Verhandlungen mit Mauricio Pochettino nicht voran. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato sind die Gespräche ins Stocken geraten. Eine Einigung ist nach aktuellem Stand unwahrscheinlich.

Hintergrund: Der vereinslose Pochettino, bis Juli noch bei Paris St. Germain im Amt, hofft eigentlich auf einen größeren Klub. Der Tabellen-13. Nizza passt da nur bedingt in die Karriereplanung des 50-jährigen Argentiniers.

An der Côte d'Azur schaut man sich also vorsorglich anderweitig um, denn von Lucien Favre will man nach wie vor trennen. Diskutiert wurde in Nizza auch der Name Scott Parker. Der 41-jährige Engländer wurde Ende August bei Premier League-Aufsteiger AFC Bournemouth entlassen.