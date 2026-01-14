Nächster Interessent für Adeyemi | Alonso beschimpft Real-Stars

Der Nächste, bitte

Karim Adeyemi sorgt in der laufenden Spielzeit für ordentlich Gesprächsstoff bei Borussia Dortmund. Wusste er zu Beginn mit einem starken Saisonstart zu überzeugen, sorgte er zuletzt insbesondere mit seinen Eskapaden auch abseits des Platzes für Aufsehen. Nicht nur deshalb stocken die Vertragsverhandlungen zwischen dem Offensivspieler und dem BVB inzwischen, zuletzt ging die Tendenz eher Richtung Abschied. Ein weiterer Interessent wittert nun eine Chance bei dem 23-Jährigen.

Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, prüft Tottenham Hotspur die Situation um Adeyemi. Die Nordlondoner sind auf der Suche nach einer neuen Option für den Angriff und haben dabei auch den Linksfuß auf dem Zettel. Priorität sei Adeyemi, der unter anderem auch mit dem FC Arsenal und Manchester United in Verbindung gebracht wird, allerdings nicht, vielmehr handele es sich um eine spannende Option, die kurzfristig interessant werden könnte.

Kein Blatt vor dem Mund

Rückblickend erschien die Trennung zwischen Real Madrid und Xabi Alonso fast schon als unvermeidlich. Zwar rauften sich Mannschaft und Trainer in den vergangenen Wochen noch einmal zusammen, die Risse, die zuvor entstanden waren, klafften aber tief. Wie die ‚Marca‘ enthüllt, war das Tischtuch spätestens seit Anfang November zerschnitten. Grund dafür seien brisante Vorwürfe von Alonso in Richtung seiner Stars gewesen.

Bei einer Trainingseinheit soll dem Basken die Hutschnur geplatzt sein. „Ich wusste nicht, dass ich einen Kindergarten trainiere“, echauffierte sich Alonso dem Blatt zufolge bei seinen Stars über deren Einstellung und Trainingseifer. Eine Aussage, die bei den erfolgsverwöhnten Diven der Königlichen überhaupt nicht gut ankam. Dazu beschwerten sich die Spieler über das übermäßig anstrengende Taktiktraining und die Detailverliebtheit ihres Coaches. Risse, die letztendlich nicht mehr zu kitten waren.