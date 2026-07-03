Frankfurt belohnt Ilicevic

Eintracht Frankfurt tütet eine wichtige Verlängerung ein. Mittelfeld-Talent Niko Ilicevic (15) bindet sich langfristig an die Hessen. In der Saisonvorbereitung darf sich der deutsche U16-Nationalspieler bei den Profis unter Adi Hütter beweisen.

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